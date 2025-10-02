Katre Kõvask: järgmisel nädalal alustame Soomes müüki, uskumatu

Kaerajoogitootja Yook Production juht Katre Kõvask eelmise aasta lõpus konverentsil esinedes
Foto: Raul Mee
Käesoleva aasta lõpuks avatakse ettevõttes kümme uut turgu. Intervjuus mainis Kõvask selgemalt müügi algust Türgis, mida võimaldab koostöö Starboxiga, ning samuti ka müüki Kuveidis. Yook alustab müüki Araabia Ühendemiraatides ja on lootusrikas Saudi Araabia ja India osas.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Usaldus on äris kõige olulisem ning see kehtib ka transporditeenuses. Inimeste päevakava on tihe ning iga minut loeb. Viimane asi, millele soovitakse väärtuslikku aega kulutada, on hilinev või ärajäänud taksosõit ning määrdunud ja ebamugav sõiduk. Samuti juhuslikud pimekohtingud autojuhiga, mis võivad jätta pikemaks ajaks halva tunde.