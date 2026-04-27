Rootsi telke tootva Hilleberg Eesti kasum kahanes järsult, aga uus aasta tõi üllatuse

Raplas matkatelke tootev Hilleberg Eesti lõpetas mulluse aasta varasemast väiksema käibe ja kasumiga, kuid kogu tänavuseks planeeritud tootmismaht on juba tellimustega kaetud.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- mis põhjustas Hilleberg Eesti kasumi järsu languse ja kuidas see mõjutas ettevõtte tulevikuväljavaateid;
- kuidas Petra Hillebergi juhtimisel muutub ettevõtte strateegia seoses kasvava militaartoodete nõudlusega;