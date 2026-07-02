Ramirendi omanik võttis korraliku dividendi

Prantsusmaa tööriistarendifirma Loxam ostab soomlaste Eestiski tegutseva börsifirma Ramirent, makstes 9 eurot aktsia eest, mis on 65,4 protsendi võrra rohkem kui aktsia reedene hind, kirjutab Kauppalehti.
Storendi varade väärtuse hindamine ja võlatase on kooskõlas üldlevinud standarditega, kirjutab aktsiaseltsi Storent Holding kaasasutaja ja juhatuse esimees Andris Pavlovs vastulauses Äripäeva artiklile.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.