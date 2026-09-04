Tagasi ST Tootmise kallid minutid võivad peituda kõige väiksemates protsessides Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.

„Markeerimine on tootmises üks neist asjadest, millele väga palju ei mõelda, kuni sellega tekib probleem,“ ütleb Signiti tegevjuht Argo Nõmmik. „Üks etikett ei maksa palju ja selle paigaldamine võtab võib-olla mõnikümmend sekundit. Kui neid on päevas tuhat, on arvutus juba teine. Ja kui vale materjal aasta pärast lahti tuleb või vajalik etikett õigel ajal otsa saab, võib kulu olla hoopis mujal.“

Nõmmiku sõnul tasub seetõttu vaadata markeerimist tervikuna: kui palju sellele kulub operaatori aega, kui lihtne on süsteemi kasutada, kas markeering peab oma keskkonnas vastu ning kuidas on tagatud materjalide olemasolu.

Kiirest printimisest üksi ei piisa

Elektroonikakomponendi, kaabli, masina detaili või valmistoote markeering peab sageli säilima aastaid. Mõnel juhul sama kaua kui toode ise. Elektroonikatööstuses võib etikett läbida kõrge temperatuuriga tootmisprotsesse. Välitingimustes peab see taluma UV-kiirgust, niiskust ja temperatuurikõikumisi. Mujal lisanduvad õlid, kemikaalid, puhastusvahendid ja mehaaniline kulumine. Ka pind ise loeb. Metall, erinevad plastid ja pulbervärvitud detailid võivad vajada erinevate omadustega materjale ja liime. See, mis ühele pinnale tugevalt kinnitub, ei pruugi teisel töötada.

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Markeeringust saab osa toote ajaloost

Püsivus muutub veel olulisemaks siis, kui markeering kannab endas rohkem kui lihtsalt tootenime. Seerianumber, partiinumber, vöötkood või 2D-kood võib siduda füüsilise detaili tootmisaja, kasutatud komponentide, kvaliteedikontrolli ja hilisema hooldusajalooga. Kui markeering muutub loetamatuks, võib kaduda ka ühendus selle infoga. Üha rohkem kasutatakse samal eesmärgil RFID-tehnoloogiaga kleebiseid ja märgiseid. Neid saab lugeda kontaktivabalt ning kasutada toodete, komponentide ja vara automaatsemaks tuvastamiseks nii tootmises, laos kui logistikas.

Brady tegevus ongi tänaseks märksa laiem kui etikettide ja printerite tootmine. Ettevõtte portfelli kuuluvad kõrge vastupidavusega identifitseerimismaterjalid, kaasaskantavad ja tööstusprinterid, tarkvara, vöötkoodi- ja RFID-lahendused, automaatsed print-and-apply süsteemid ning tootmiskeskkonna identifitseerimise ja ohutuse lahendused.

Signiti roll on aidata neist võimalustest Baltikumi tootmisettevõtte jaoks toimiv lahendus kokku panna – valida ja testida sobiv materjal, leida õige printer ja tarkvara ning seal, kus mahud seda õigustavad, markeerimisprotsess automatiseerida.

Mõne nädala asemel mõni minut

Alati ei ole vaja automatiseerida. Vahel tasub lihtsalt vaadata, kui pikk protsess on ühe vajaliku markeeringu saamine. Näiteks värvilisi ohutus-, hoiatus- ja juhendmärgiseid pole mõistlik kõigis võimalikes variantides ette tellida ja laos hoida. Brady printerite, sobivate materjalide ja valmis kujunduspõhjade abil saab vajaliku märgise valmistada kohapeal – siis, kui seda päriselt vaja on.

ABB HSE juht Aleksandr Trofimov on kirjeldanud muutust nii: „Peamine võit on kindlasti seotud ajaressursi vähendamisega. Varem läks ühe kleepsu tellimisele mitu nädalat, sest see hõlmas mitmeid inimesi, nüüd aga kulub ühe kleepsu valmistamiseks vaid mõni minut.“

„Siin pole peamine võit selles, mitu millimeetrit sekundis printer kiiremini töötab,“ märgib Nõmmik. „Võit tuleb sellest, et terve hulk tegevusi jääb vahelt ära. Kui märgist on vaja, teed selle valmis ja lähed tööga edasi.“

Tuhat kordust muudab investeeringu arvutust

Veel selgemalt tuleb ajakulu välja korduvate tööde puhul. Ühe kaabli käsitsi märgistamine pole suur töö. Kui neid tuleb teha sadu või tuhandeid, tasub juba mõõta, kui suure osa operaatori päevast see võtab. Üks Eesti pikaajaline kaablikimpude valmistaja võttis hiljuti kasutusele Brady A5500 automaatse flag-printer-aplikaatori . Seade prindib markeeringu ja paigaldab selle automaatselt kaablile. Kogu tsükkel võib võtta umbes viis sekundit. Lisaks ajavõidule saab ühtlasema tulemuse ja väheneb käsitsi paigaldamisel tekkivate vigade võimalus.

Sama loogika kehtib tootmisliinidel. Kui markeerimine on korduv osa protsessist, saab etiketi printimise ja paigaldamise sobiva lahendusega automatiseerida. Nõmmiku sõnul ei peaks sellist investeeringut alustama printeri või aplikaatori valimisest, vaid protsessi mõõtmisest. „Kui palju markeeringuid päevas tehakse? Kui palju inimese aega sinna läheb? Kus tekivad vead ja ümbertegemised? Alles siis saab vaadata, milline investeering ennast päriselt õigustab.“

Signitis saab Brady printereid, materjale ja automatiseerimislahendusi testida ning vajadusel teha seda kliendi enda tootmiskeskkonnas. Nii saab enne otsust hinnata mitte ainult seadme tehnilisi näitajaid, vaid ka tegelikku mõju tööajale ja protsessile. Kõige lõpuks jääb veel üks tootmises väga praktiline küsimus: kas vajalik materjal on õigel ajal olemas. Etiketirulli või trükilindi maksumus võib valmistoote kõrval olla tühine. Kui selle puudumise tõttu ei saa toodet markeerida ega tootmisest välja saata, on kulu hoopis teises suurusjärgus.

„Markeerimislahenduse väärtus ei ole ainult seadme või kulumaterjali hinnas,“ võtab Nõmmik kokku. „Õige markeering peab kestma, markeerimise protsess peab säästma töötaja aega ning vajalikud tarvikud peavad olema õigel ajal olemas.“