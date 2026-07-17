Tartu miljonäride jahutootja kaotas kasumit. “Suures plaanis võib rahule jääda”

Eesti suurim jahutootja Tartu Mill kasvatas mullu käivet ja tootmismahtu, ent ettevõtte ärikasum kahanes veerandi võrra. Tänavuseks käibekasvu ei oodata ning teraviljahinna, tooraine kvaliteedi ja nõudluse muutuste tõttu võib kasum veelgi väheneda.
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artiklit lugedes teada:
- mis viis Tartu Milli ärikasumi veerandi võrra allapoole, kuigi käive ja tootmismaht kasvasid;
- kuidas põhjendab Uuno Lausing suuri investeeringuid ajal, mil kasum surve alla jäi;