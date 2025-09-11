Toyota-müüja kasum kukkus pooleks

Kolmes Balti riigis Toyotasid ja Lexuseid müüv Toyota Baltic kaotas eelmisel majandusaastal käibest 3 protsenti, aga ärikasumist pea poole, sellegipoolest võttis omanik ettevõttest 25 miljonit eurot dividendi.
Toyota Balticu käive ulatus möödunud majandusaastal 500,5 miljoni euroni, aasta varem oli see olnud aga suurem – 515,6 miljonit. Ettevõtte teatel põhjustas käibe languse autode müügimahu 6,6% langus, mida osaliselt kompenseeris varuosade müügitulu suurenemine tänu kasvavale autopargile.
