Maksuvõlglaste värske TOPi esikümnes uus tulija

Äripäev avaldab Eesti maksuvõlaga ettevõtete täieliku nimekirja märtsi alguse seisuga. Edetabeli esikümnes on uus võlglane.

Äripäev avaldas maksuvõlaga firmade tabeli ka 2017. aasta kevadel, suvel, sügisel ja talvel.

Maksuvõlga firmade värske edetabeli esikümnest on jaanuari alguse seisuga kadunud E-Profiil AS, millel on maksuameti andmetel jätkuvalt üleval maksuvõlg summas 2 342 669 eurot. E-Profiil on selle aasta 19. jaanuari seisuga pankrotis ja maksuamet kommenteeriski E-Profiili kadumist avalikust tabelist nii: kui firmale on välja kuulutatud pankrot, kuvatakse tabelis ainult seda võlga, mis on tekkinud pärast pankroti väljakuulutamise päeva. Näiteks kui äriühingul oli maksuvõlg pankroti väljakuulutamise päeval 7000 eurot ja pärast pankrotti tekkis juurde võlg 1000 eurot, siis päringus kuvatakse äriühingu võlgnevusena ainult 1000 eurot.

Maksuvõlga firmade värske edetabeli esikümnes on uus tulija transpordiettevõte AS Malmik Logistika (endise nimega AS Applaford ES), mille juhatuse liige on Raivo Nirk. Malmik Logistika maksuvõlg on 2 595 878 eurot.

Nirk kuulub mitme ettevõtte juhatusse. Lisaks on tal veel ka eraldi sarnase nimega ettevõte Applaford ES Transport & Logistics OÜ, mille maksuvõlg on 9. märtsi seisuga 805 545 eurot. See firma on 1. veebruari seisuga pankrotis ja seetõttu ei kuva maksuamet teda selles tabelis eraldi.

Transpordifirma Applaford ES Transport & Logistics oli veel 2014. aastal Äripäeva koostatavas Eesti Edukamate Ettevõtete TOP 100s 291. kohal. Firma käive oli toona 30,3 miljonit eurot. Sama aasta Ekspediitor- ja Agenteerimisfirmade TOPis oli Applaford ES Transport & Logistics 29. kohal

Viimati sattus Nirk uudistesse 2017. aasta jaanuaris, kui Delfi kirjutas, et Tallinnas mööda Pirita teed sõidab Viimsi suunas ohtlikke manöövreid sooritav Bentley. Politseinikud peatasid sõiduki Kloostrimetsa tee ristmikul ning tuvastasid autot juhtinud 41aastasel mehel joobe. Delfile teadaolevalt oli luksusliku Bentley Flying Spur roolis transpordiärimees Raivo Nirk. Juhtunu uurimiseks alustati kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb mootorsõiduki juhtimist joobeseisundis. See tähendab, et juhil pidi olema joove vähemalt üle 1,5 promilli.

Nimekirjas kuvamise põhimõtted on järgmised:

* isiku maksuvõlg on vähemalt 1000 eurot;

* vähemalt ühe võlas oleva nõude tasumise tähtpäevast on möödunud 30 kalendripäeva;

* isikul puudub ajatamise graafik;

* maksuvõlg on sissenõutav. Isikutel, kellele on välja kuulutatud pankrot, kuvatakse ainult seda võlga, mis on tekkinud pärast pankroti väljakuulutamise päeva. Kui isikul on kehtiv vaidlus, siis olenevalt vaidluse sisust kas võlga ei kuvata või kuvatakse vaidlustatuna;

* kui isiku ettemaksukontol olev summa on võrdne või ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui aga summa on väiksem kui maksuvõlg, siis kuvatakse isiku maksuvõla kogusumma mahaarvamisi tegemata;

* kui isiku tagastuskontrollis olev summa ületab maksuvõla summa, siis isikut nimekirjas ei kuvata. Kui tagastuskontrollis olev nõue ületab maksuvõla summat sama liiki nõude ulatuses, siis seda nõuet maksuvõla summa arvestamisel arvesse ei võeta. Näiteks kui isiku maksuvõlg on 10 000 eurot, millest 3000 eurot moodustab käibemaksu võlg ning isikul on 5000 euro suurune käibemaks tagastuskontrollis, siis kuvatakse isiku maksuvõla summaks 7000 eurot.