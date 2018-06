Maksuvõlglaste TOP: hiidvõlglane kadunud, asemel kuritegeliku ühenduse juht

Ainult tellijale

Äripäev avaldab Eesti maksuvõlaga ettevõtete täieliku nimekirja juuni alguse seisuga. Värskest edetabelist on kadunud firma, millel oli ülisuur, üle 1,2 miljardi euro ulatunud maksuvõlg. Maksuvõlglaste edetabelis on nüüd kahe erineva firmaga esimese ja teise koha hõivanud kuritegeliku ühenduse juht.

Maksuvõlaga firmade edetabelis on esikohal mootorikütuste hulgimüügiga tegelev ettevõte INV T OÜ, mille maksuvõlg on ligi 16,5 miljonit eurot. Teisel kohal on Adrian Arendus OÜ, mille maksuvõlg on ligi 10,1 miljonit eurot. Äripäev kirjutas tänavu mai keskel, et jõustusid kohtuotsused, mis kohustavad kütuseäri maksupetturit Oleg Belokrõlovit ja tema kaasosalisi solidaarselt tasuma petuskeemis osalenud äriühingute kokku 26 miljoni euroni küündivad maksuvõlad.

Selle aasta märtsi ja jaanuari algul avaldatud maksuvõlglaste edetabelitega võrreldes on esimeselt kohalt kadunud ettevõte PERSONAL2GO OÜ oma ülisuure, üle 1,2 miljardi euro ulatunud võlaga. Värskes, juuni alguse seisuga tabelis on ettevõtte võlg kahanenud 179 481 euroni. Maksuamet teatas, et ei saa maksusaladuse kaitse tõttu anda infot, kas maksukohustus tasuti või on vähenenud mõnel muul põhjusel. Muudeks põhjusteks võivad olla nt kontrollimenetluses tuvastatud ebakorrektne maksukohustuste deklareerimine, aegumise tõttu kustutamine, ebaõigluse tõttu kustutamine jne.

Ka AS Malmik Logistikat ei kuva maksuamet enam oma juuni alguse tabelis. Maksuameti andmetel on maksukohustuslasel AS Malmik Logistika seisuga 05. juuni maksusummadelt arvutatud arvestuslik intress 1 825 525 eurot, sh vaidlustatud 1 822 705 eurot. Märtsis oli ettevõtte maksuvõlg veel 2 595 878 eurot. Maksuamet selgitas, et avalikus päringus kuvatakse endiselt maksuvõlga 2 595 765,92 eurot, sh vaidlustatud 2 548 139,54 eurot. Kui isikul on kehtiv vaidlus, siis olenevalt vaidluse sisust võlga kas ei kuvata või kuvatakse vaidlustatuna.

Samuti ei leia esimese kahekümne maksuvõlglase hulgast enam sinna veel märtsis kuulunud firmasid Tabeyo OÜ (maksuvõlg märtsis üle 4 miljoni euro) ja ettevõtet Jalaka Invest OÜ (maksuvõlg märtsis 833 897 eurot). Need firmad on ka Äriregistrist kustutatud.

