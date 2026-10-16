Tagasi Kui juht kardab konflikte, kannatab kogu meeskond Juht, kes väldib ebamugavaid vestlusi, võib jätta vajalikud otsused tegemata ja tekitada pingeid kogu meeskonnas. Sellise käitumismustri taga võib olla traumareaktsioon, rääkis kliiniline psühholoog ja raamatu „Allaheitlikkuse nõiaring“ autor Ingrid Clayton. Loe AI kokkuvõtet Kliiniline psühholoog ja raamatu „Allaheitlikkuse nõiaring“ autor Ingrid Clayton ütles, et juhi konfliktikartuse taga võib olla traumareaktsioon ehk allaheitlikkus, mis paneb otsima turvatunnet teistele meele järele olemise kaudu. See võib muuta juhi pealtnäha hoolivaks, kuid viia piiride kadumise, kurnatuse ja läbipõlemiseni. Claytoni sõnul kannatab siis ka meeskond: ootused hägustuvad, vastutus hajub ja usaldus väheneb.

Mis on allaheitlik käitumismuster (inglise keeles fawning) ja kuidas võib see avalduda juhtidel?

Enamik meist on ilmselt kuulnud kolmest traumareaktsioonist – võitle, põgene või tardu –, kuid on olemas ka neljas. Allaheitlikkus (inglise keeles fawning ) on traumareaktsioon, mille puhul inimene püüab turvatunnet saavutada teistele meele järele olemise, konfliktide vältimise ja oma vajaduste tagaplaanile jätmise kaudu.

Allaheitlikkust võib olla juhtimises eriti keeruline märgata, sest paljusid sellega seotud käitumisviise esialgu tunnustatakse ja premeeritakse. Juht võib olla erakordselt vastutulelik, kõigi vajaduste suhtes tähelepanelik või püüda pidevalt tagada, et kõik oleksid rahul ja rõõmsad. Kõrvalt vaadates võib ta tunduda suurepärane ja hooliv juht, kuid sisimas võivad tema käitumist juhtida ärevus ja sügavalt juurdunud uskumus, et tema turvalisus või väärtus sõltub sellest, kas kõik teised on õnnelikud.

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Kuigi selline käitumine võib lühiajaliselt edu tuua, ei ole see enamasti jätkusuutlik. Aja jooksul võivad pidev eneseohverdamine, ülemäärane valvelolek ja vastutuse võtmine kõigi teiste vajaduste eest viia sügava kurnatuse ja läbipõlemiseni. Mõnel juhil on raske öelda ei, seada piire või pidada ebamugavaid vestlusi, sest ta kardab pettumust valmistada või konflikti tekitada. Kas ka selliste mustrite taga võib olla allaheitlikkus? Kindlasti. Inimesele, kellel on allaheitlikkuse kogemus, võib teisele inimesele pettumuse valmistamine tunduda palju suurema ohuna, kui olukord tegelikult õigustaks. Meie närvisüsteem ei tee alati vahet suhetel, milles need käitumismustrid alguse said, ja suhetel, mida me täiskasvanuna loome ning hoiame. Juht võib mõistusega aru saada, et piiride seadmine või keerulise tagasiside andmine on vajalik, kuid tema keha reageerib nii, nagu seaks see ohtu mõne olulise suhte. Seepärast ei piisa sageli sellest, kui öelda lihtsalt kellelegi, et ta peaks olema enesekindlam ja oma seisukohti kindlamalt väljendama. Peame tegelema käitumise aluseks oleva hirmuga ning õppima paremini taluma ebamugavust, mida teistele pettumuse valmistamine meis tekitab. Kuidas võib see kõik meeskonda mõjutada? Kui juht eelistab probleemidega tegelemisele ebamugavuse vältimist, võib kannatada kogu meeskond. Ootused muutuvad ebaselgeks, vastutus hajub ja rahulolematus süveneb. Iroonilisel kombel võib juht, kes püüab nii väga kõiki õnnelikuna hoida, luua keskkonna, kus inimesed tunnevad end hoopis vähem turvaliselt ja kus usaldust on raskem saavutada. Hea juhtimine eeldab oskust olla ühtaegu hooliv ja piire seada. Mõnikord on kõige hoolivam ja vastutustundlikum tegu just keerulise vestluse pidamine, ebapopulaarse otsuse langetamine või leppimine sellega, et keegi võib meis pettuda. Hetkel kuum Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta” Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot ST Teedeehituses innovatsiooni jagub, aga miks ehitame siis ikka vanaviisi?

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Paljud inimesed peavad teistele meele järele olemist lahkuse tunnuseks. Millised märgid viitavad sellele, et sellise käitumise taga võib tegelikult olla traumareaktsioon?

Teised võivadki seda kindlasti lahkusena tajuda. Kuid minu arvates on oluline teha vahet sellel, kui palju see meile endale maksma läheb.

Lahkus lähtub teadlikust valikust ja vabadusest ise otsustada. Isegi kui me millestki loobume või midagi ohverdame, teeme seda omal tahtel. Allaheitlikkuse puhul ei pruugi me isegi oma tunnete või vajaduste peale mõelda, sest kaalul on midagi olulisemat – vajadus tunda end turvaliselt.

Mõnikord tähendab see otsest füüsilist turvalisust. Väldime konflikte, sest oleme õppinud, et need võivad olukorra veel hullemaks muuta. Kuid turvalisus võib tähendada ka seda, et hoiame kinni suhetest, tööst, mis meile enam midagi ei paku, või tundest kuhugi kuuluda.

Üks võimalus nende kahe vahel vahet teha on jälgida, kas ja millal tekib meis pahameel või kibestumine. Kas anname pidevalt rohkem, kui vastu saame? Kas tabame end soovimast, et teised võtaksid rohkem vastutust, märkaksid meie vajadusi või vastaksid meie pingutustele samaga? Kas tunneme, et meid ei hinnata, ei märgata või ei austata, kuid meil on raske paluda, et midagi muutuks? Need tunded võivad anda olulisi vihjeid selle kohta, et meie lahkus ja heldus lähevad meile isiklikult kalliks maksma.

Kui mõni juht tunneb end nendes kirjeldustes ära, siis millest võiks alustada, et sellest käitumismustrist välja murda?

Soovitan alustada uudishimust, mitte püüda kohe oma käitumist muuta. Hakka tähele panema hetki, mil ütled automaatselt jah, vabandad, kohandud teiste soovidega või võtad vastutuse kellegi teise tunnete eest.

Peatu ja küsi endalt: mida ma praegu tunnen? Mida ma tegelikult tahan või vajan? Mida ma kardan, et juhtub, kui ma teise inimese soovidele vastu ei tule?

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Me ei saa muuta mustreid, mida me ei teadvusta, seega on teadlikkus väga oluline esimene samm. Samuti peame endas kasvatama piisavalt turvatunnet, et julgeksime hakata tegema teistsuguseid valikuid.

Mis ajendas teid allaheitlikkusest kirjutama? Kas huvi selle teema vastu sai alguse isiklikust kogemusest või tööst psühholoogina?

Kogu minu töö lähtub isiklikust kogemusest. Terve elu püüdsin vabaneda millestki, millest ma aru ei saanud ja millele ma ei suutnud nime anda. Proovisin väga paljusid asju, sealhulgas käisin aastakümneid ise teraapias, omandasin psühholoogihariduse ja töötasin psühholoogina. Kuid alles siis, kui sain teada allaheitlikkusest, hakkasid asjad minu jaoks tõeliselt paika loksuma.

Kui olin leidnud traumateadliku raamistiku, mille abil oma kogemusi mõtestada, hakkasin sellest rääkima ka oma klientidele. Üheskoos kogesime tõelist ärkamist. Lõpuks suutsime mõista mustreid, mis olid tundunud sügavalt juurdunud, ning alustada tervenemist viisil, mis polnud varem võimalikuna tundunud. Mõistsin, et see teadmine peab jõudma palju rohkemate inimesteni.

Kes peaksid teie raamatut kindlasti lugema? Kas see on eelkõige mõeldud inimestele, kes tunnevad end teiste ootuste lõksus või võib igaüks enda kohta midagi olulist avastada?

Kindlasti kõik, kellel on raskusi teistele meele järele olemise, piiride seadmise või konfliktidega ning kes tunnevad, et vastutavad kõigi teiste õnne eest. Kuid arvan, et sealt leiavad väärtuslikku ka need, kes ei tunne end tingimata allaheitliku inimesena ära.

Mõistmine, kuidas meie närvisüsteem kohaneb varases elus valitsenud oludega, aitab meil suhtuda suurema kaastundega nii iseendasse kui ka teistesse. Kuna perekonnas, töökohal ja ühiskonnas sageli tunnustatakse ning premeeritakse allaheitlikku käitumist, on minu arvates oluline, et märkaksime kõik, kuidas võime ise neid käitumismustreid tahtmatult kinnistada.

Millise ühe mõtte võiksid lugejad endaga kaasa võtta?

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Tea, et sinuga on kõik hästi. Allaheitlikkus ei ole puudujääk ega häire. See on midagi, mida su närvisüsteem õppis tegema selleks, et sind kaitsta ja aidata sul säilitada sidet teiste inimestega. Sina ei olnud düsfunktsionaalne inimene. Sinu keha kohanes düsfunktsionaalsete oludega, püüdes sind kaitsta.

Allaheitlikkuse mõistmine aitab meil vaadata palju kaastundlikumalt nii iseennast kui ka keskkondi, milles me kõik elame. See ei tähenda, et loobuksime isiklikust vastutusest. Vastupidi. Kui suudame lõpuks oma käitumismustreid mõista, ilma et tunneksime häbi või süüdistaksime ennast, on see juba tee tervenemise poole.