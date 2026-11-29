Algaval nädalal annab USA Kongressi ees aru Nvidia tegevjuht Jensen Huang. Lisaks mõjutavad tehnoloogiasektorit Amazoni konverents ja mitme ettevõtte kvartalitulemused. Eestis selguvad majanduskasvu täpsustatud andmed ja Tallinki novembri veomahud.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised nädala sündmused võivad Jensen Huangi esinemise kõrval enim kõigutada tehnoloogiaaktsiaid ja indeksifonde;
- kuidas võivad euroala inflatsioon, USA töötururaport ja Tallinki veomahud mõjutada Eesti investorite otsuseid ja laenukulu.