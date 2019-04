Ülemiste arendaja ehitab sabatuules

Tallinnas Ülemiste linnaku arendaja Technopolis Ülemiste juht Gert Jostov tunneb, et arendussurve sunnib ka neid oma plaanidega edasi liikuma. Foto: Raul Mee

Niinimetatud hea sabatuul on aidanud Tallinnas Ülemiste linnaku arendajal liikuda edasi oma järgmisesse ja kõige suuremasse arendusetappi, mis tähendab järgneva 5–10 aasta jooksul ligi 130–150 miljoni euro väärtuses kuuehoonelise hoonekompleksi ehitust, ütles Technopolis Ülemiste juht Gert Jostov Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Jostov nimetas Ülemistet Tallinna kõige kiiremini arenevaks piirkonnaks, kui arvestada hiljutist teadet Tallinna lennujaama laienemisest ning samuti kahe suure kaubanduskeskuse kasvamisest. Samuti tõi Jostov esile transporditaristu arengu, nimetades Rail Balticut ning võimalikku Tallinna–Helsingi tunnelit.

"Kogu piirkond on väga tugeva arendussurve all. Meie oleme ka oma pikaajalisi plaane joonistanud ja oleme praegu võib-olla ära teinud kogu Ülemiste City mahust suurusjärgus 20 protsenti," ütles Jostov. Tema sõnul on neil veel väga palju teha, lisades, et esimesi elanikke ootavad nad linnakusse kolima järgmisel aastal.

