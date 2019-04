Taavi Aas: isegi kui läheb hästi, peame ikka kärpima

Keskerakonna volikogul selgus, et senise majandusministri Kadri Simsoni (vasakul) järeltulijaks saab ilmselt Taavi Aas. Foto: Liis Treimann

Tõenäoline tulevane majandusminister Taavi Aas ei ole õnnelik Eesti riigieelarvepoliitika üle. "Kui me tahaks jõuda järele Euroopa arenenud riikidele, siis niimoodi on seda küll väga raske teostada," ütles ta.

Isamaa, Keskerakonna ja EKRE koalitsioonilepingut on tabanud kriitika. Näiteks iduettevõtja Ragnar Sass leidis, et see koalitsioonilepe on Eesti ja siinse ettevõtluse jaoks halvim, mis juhtuda sai. Äripäev kirjutas juhtkirjas, et dokument on umbmäärane ja sõnastused on valdavalt valitud moel, mis võimaldavad näivust ja asendustegevust, mida hiljem tõlgenduste kaudu saab painutada lubaduste täitmiseks.