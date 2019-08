Parim joogitootja: see on alles algus

Väiketootjad tegid Äripäeva Joogitööstuste TOPis sel aastal puhta töö ning noppisid edetabeli kõrgeimad kohad.

Joogitootjate raportist nähtub, et Eesti joogitööstuse esikolmik on sama järjestusega nagu eelmisel aastal: Liviko, A. Le Coq, Saku. Foto: Veiko Tokman, Andres Haabu

TOPi võitja Pühaste Pruulikoja üks asutaja ja juht Üllar Kaljurand selgitas hommikuprogrammis, miks käsitööõllede buum veel sugugi läbi ei ole ning tootjatel 6–7kordset kasvu maksab oodata.

Kaljuranna sõnul saab väikepruulijatest uus normaalsus: "Turg on olnud suhteliselt suurtootjate keskne ja viimaste aastate jooksul – viie aastaga ja natuke rohkem – on inimeste maitse-eelistused muutunud. Turg on väsinud vanast. Tarbijad on nõus üha rohkem katsetama ja väikepruulijad on need, kes on nõus seda tegema."

Tema sõnul tulid nad nendesse edetabelitesse selleks, et neisse aastateks-aastakümneteks jääda. "See on alles algus," sõnas Kaljurand.

Kuula intervjuud siit:

Rääkisime ka äriideedest, mis hakkavad lahendama raiskamise vähendamist ja ülejääkide probleemi. Sel teemal rääkisid üleilmse konkursi ClimateLaunchpad Eesti eestvedaja Kadri Kaarna ja siinse konkursi võitnud idee Recyclist esindaja Mayri Tiido.

Kuula intervjuud siit:

Swedbanki vanemanalüütik Liis Elmik aga aitas hinnata Eesti majanduse tervist ning palgaralli edasist tempot.

Intervjuust saad muu hulgas teada, millised on kaks kõige suuremat väliskeskkonnariski, mis Eesti majandust ohustavad.

Kuula intervjuud siit:

Samuti selgitas ootamatult ametist lahkuv EASi juht Alo Ivask oma otsuse tagamaid ning rääkis, mida ta edasi tegema hakkab.

Kuula intervjuud siit:

Hommikuprogrammi vedasid saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Tiiu Taal.