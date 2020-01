"Pole mõtet istuda nagu potilill laua ääres, kui saab teisiti"

Pipedrive’i personalijuht Leelia Rohumaa, Toggli personalijuht Evelin Andrespok ja Icefire’i personalijuht Sirli Spelman. Foto: Äripäev

"See ongi meie konkurentsieelis. Peale selle, et meil on tore kultuur, siis väga suur osa maailma tööjõust otsib sellist tööd, kus nad on täiesti vabad, et asukoht ei piiraks neid," rääkis tarkvarafirma Toggli personalijuht Evelin Andrespok kaugtöö võimalustest saates "Töö ja palk".

"Kui sul on töö, mida saad teha arvuti taga, siis tegelikult pole põhjust istuda nagu potilill seal laua ääres, vaid sa võid teha seda ükskõik kust, kui kõik muu suhtlus töötab tiimi vahel," lisas ta, kuid märkis, et võtmetähtsusega on kindlasti see, et oleks paigas ka kaugtöö süsteemsus.

Seekordses „Töö ja palgaˮ saates on põimitud kaks põnevat teemat. Esiteks tuleb lähemalt juttu sellest, kui ettevõte laieneb teistesse riikidesse ja ühtäkki on tarvis luua hästi toimivat kommunikatsiooni ja organisatsioonikultuuri eri rahvuste ja isiksuste vahel. Teiseks tuleb arutluse alla see, kuidas on 100% kaugtöö tegemine ettevõttele konkurentsieelis.

Stuudios on kolm eksperti, kes kõik astuvad üles ka 19. veebruaril Personalitöö Aastakonverentsil – Pipedrive’i personalijuht Leelia Rohumaa, Toggli personalijuht Evelin Andrespok ja Icefire’i personalijuht Sirli Spelman.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuula saadet siit: