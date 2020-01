Ostjad tunnevad Keila kinnisvaraõuduka vastu huvi

Thermopiloti omanik Priit Karjus ja juhatuse liige Pjotr Bazanov. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Mitmed huvilised tahaksid osta kortereid skandaalsesse Päikeseelamu uusarendusse, mille arendaja on pankrotis, millel puudub kasutusluba ja mille korteriühistu liikmed tülis, ütles ehitusfirma Thermopilot omanik Priit Karjus, kes tegeleb Päikeseelamu müügiga.

Karjus rääkis Äripäeva hommikuprogrammis, et inimesed näevad Päikeseelamus siiski võimalust investeerida. Ta tunnistas, et korterite hinnad on praegu umbes kolmandik nende algsetest hindadest.

Äripäev on kirjutanud mitu artiklit Keilas asuva uusarenduse nukrast seisust, kus mitmed kahtlustavad, et arendaja Artem Akhmetchin mängis kokku skandaalse äritegelase Kristjan Sillaga ja jättis tahtlikult võlad maha. Nüüd on majaelanikud olukorras, kus peavad võib-olla ise maja viimased ehitustööd kinni maksma, et maja kasutusloa saaks.

Hommikuprogrammi juhtis Eliisa Matsalu.

