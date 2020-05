Kinnisvara kuum kartul – õudus või õuduse ootus

Pro Kapitali Kalaranna elurajooni arendus Kalamajas. Foto: Liis Treimann

Kinnisvaras on pilgud ja kriitika suunatud nende pihta, kelle arvates jääb kriisi mõju kinnisvaraturule lühiajaliseks. Kel on õigus ja kes eksib, seda on lihtne hinnata.

Mitmed pikka aega kinnisvaraturul tegutsenud – näiteks Metro Capitali juht Ain Kivisaar (kuula siit) ja Uus Maa üks omanik Jaanus Laugus (kuula siit) – rääkisid Äripäeva raadios, et laialdast hinnalangust ei maksa oodata ning kriisi mõju saab kinnisvarale olema lühiajaline. „Optimismiks annab põhjuse, et võrreldes eelmise kriisiga ei ole Tallinnas uute korterite kuigi suurt laovaru ja arendajad on viimase aasta jooksul juba ennast tagasi hoidnud uute projektide väljatoomisega. Mitte kriisi kartuses, vaid sellepärast, et uute korterite arendamise sisendhinnad on kasvanud kiiremini kui väljamüügihinnad,“ selgitas Kivisaar.