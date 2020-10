Börsile mineku paradoks: avalik firma tähendab väiksemat läbipaistvust

"Kui töötaja ei tunne end äkki motiveerituna ja temale tundub, et tööks vajalikku infot ei jagata, siis võib ta olla pettunud. Kuigi ma kahtlen, kas neil on vaja teada, mida Valdo Kalm hommikul ärgates mõtles, aga huvitav on ikka teada. Tööalaselt võib-olla ei ole vaja teada," rääkis börsile mineku eripäradest Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid. Foto: Raul Mee

Tänases "Lavajuttude" saates meenutame augusti lõpus toimunud Pärnu finantskonverentsi, kus esines Tallinna Sadama juhatuse liige ja 2019. aasta mõjukaim finantsjuht Marko Raid.

Raid rääkis omast kogemusest, mida tähendab ettevõtte jaoks börsile minek kogu oma ilus ja valus. Näiteks on üks negatiivne pool see, et töötajate jaoks võib börsile minek tähendada, et ettevõte muutub vähem läbipaistvaks, kuna olulist infot ei saa enne jagada, kui on tehtud börsiteade.