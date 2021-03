Eduka idufirma meeskonda kuuluvad gaas- ja pidurtüüpi asutajad

Idufirma Modularbank asutaja ja juht Vilve Vene ja idufirma Xolo tegevjuht Allan Martinson. Foto: Sandra Palm, Ivar Kuldver

Seekordses iduettevõtlusele keskenduvas saates „Ükssarvikute kasvulava“ tuleb juttu hästi toimiva meeskonna loomisest, mis on ettevõtte kasvu mootoriks.

Räägime sellest, kuidas firma algusaegadel, kui suurt palka pole maksta, inimesi motiveerida, samuti sellest, kas pere ja sõpradega on mõistlik äri tegema ja kasvatama hakata. Veel kuuleb, mida tähendab 10 mehe kontseptsioon, kuidas vaigistada tormi veeklaasis ja lähtuda juhtimisel kahe pitsa reeglist ning miks on ettevõtete, mida on juhtinud Allan Martinson, töötajad kurvas olukorras.