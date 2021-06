Aastatega kujunenud muster on viinud selleni, et Eestis suurprojekte ei tehta

Biotehhi aktsiatest otsitakse tormivarju

Ajal, mil aktsiaindeksid aina uusi rekordeid püstitavad ja populaarsete aktsiate turuväärtus on sedavõrd kõrgel, et näiteks elektriautode sektoris on sisse arvutatud ka juba see kasum, mida arvavatavasti kunagi ei tule, võib konservatiivsel investoril tekkida soov oma rahalaevaga hoopis turvasadamasse tüürida. Mõnevõrra üllatuslikult võib tormivarju pakkuda üks seikluslikumaid sektoreid: ravimiarendus.

