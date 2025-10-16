Tagasi ST 16.10.25, 16:56 Millised on ettevõtjate seas enim levinud finantsküsimused? Iga ettevõtja jaoks on oluline, et tema finantsandmed oleksid õigesti kajastatud ja vastaksid seadusandlusele, aga see pole sugugi ainus, kuidas hea raamatupidaja oma klienti aidata saab. Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström nendib, et küsimusi tekib nii seoses erinevate kulude, seadusemuudatuste kui ka ettevõtte rahavoogude haldamisega.

Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström

Foto: Laura Rohtlaan

„Palju küsimusi tekib ettevõtjatel enamasti seoses töötajate palkade, töövõtulepingute, haigushüvitiste ja muude tööjõuga seotud kuludega, aga samuti tekitavad küsimusi muutuvad maksuseadused, uued aruandluskohustused ning muud juriidilised muudatused,” loetleb Buström. „Maksuseadused ongi sageli keerulised ja detailirohked, nende muudatused tekitavad segadust ning nii vajavad ettevõtjad selgitusi nii riigi kui ka maksunõustajate poolt.”

Üks päevakorraline teema on majandusaruande koostamine – ettevõtjad keskenduvad igapäevasele äritegevusele ning neil napib aega aruande koostamiseks, samuti nõuab see raamatupidamis- ja maksuseadustega kursis olekut. „Meie kogemus näitab, et tihti on ettevõtjate probleemiks vajalike kuludokumentide, arvete või lepingute puudumine või ebatäpsus ning hirm eksimuste ees, mis võivad tuua kaasa maksuameti tähelepanu või trahvi,” toob Buström välja ja nendib, et raamatupidamisinfo korrashoid ja spetsialistide abi kasutamine muudab aastaaruande koostamise lihtsaks ja stressivabaks. Samas asjatundmatu ja liiga loominguline suhtumine raamatupidamisse võib kaasa tuua õiguslikud tagajärjed.

Raamatupidaja aitab efektiivsemalt rahavooge hallata

Kuna ettevõtjad ei pruugi igapäevaselt oma finantsolukorda süvitsi analüüsida, mängivad raamatupidajad ettevõtte finantsjuhtimises olulist rolli ning nende panus kulude analüüsimisel, säästuvõimaluste leidmisel ja rahavoogude prognoosimisel võib olla hindamatu. Esiteks aitavad raamatupidajad Buströmi sõnul kulude analüüsimisel, tuues välja ebaefektiivsed või liigselt suured kulutused. Regulaarne finantsandmete analüüs võimaldab tuvastada valdkonnad, kus saab kulusid vähendada ettevõtte toimimist kahjustamata.

Teiseks oskavad raamatupidajad pakkuda säästuvõimalusi, näiteks soovitades erinevaid toetusi ja maksusoodustusi, mida ettevõte saaks kasutada. Tänu oma teadmistele aitab raamatupidaja teha juhtkonnal teadlikumaid finantsotsuseid. Ja samuti on raamatupidajad olulised rahavoogude prognoosimisel, mis aitab vältida likviidsusprobleeme. Nad koostavad täpseid prognoose, mis näitavad, millal ja kui palju raha on vaja sissetulekute ja väljaminekute katmiseks. See võimaldab paremini planeerida investeeringuid ja vältida ootamatuid finantsraskusi.

„Seega on raamatupidajad ettevõtte jaoks mitte ainult numbrite hoidjad, vaid ka väärtuslikud strateegilised partnerid, kes aitavad kindlustada finantsilist stabiilsust ja jätkusuutlikkust,” ütleb Buström. Ta toob näite: „Üks meie raamatupidajatest märkas, kuidas meie uus klient oli varasemalt eelmise maksnud iga kuu käibemaksu valesti deklareeritud kulude pealt rohkem. Pärast põhjalikku analüüsi avastas ta, et teatud kulud, mida ettevõte oli eelmise raamatupidaja juures käsitlenud mitte mahaarvatavatena, olid tegelikult käibemaksust tagastatavad. Ta parandas deklaratsioonid ning esitas Maksu- ja Tolliametile taotluse enammakstud summa tagastamiseks. Tulemuseks sai klient mitme kuu eest tagasi märkimisväärse summa ning edaspidi hakkas ta igakuiselt maksma vähem käibemaksu, mis parandas rahavoogusid ja vähendas maksukoormust. See on vaid üks näide, kuidas pädev raamatupidaja suudab tähelepanelikkuse ja teadmiste abil ettevõtte kulusid optimeerida.“

E-arvete ja küberturvalisusega harjumine on võtnud aega

Üks küsimusi on väiksematel ettevõtjatel e-arve vajalikkus. Kuigi e-arved on kahtlemata aidanud ettevõtjate elu lihtsamaks muuta, tekitavad need segadust pisemate ettevõtjate jaoks, kes pole uute süsteemidega veel harjunud. „Raamatupidajate vaates on e-arved kahtlemata tõhus arvete edastamise lahendus, sest need liiguvad automaatselt süsteemide vahel, vähendades käsitsi andmesisestuse vajadust ja inimlikke eksimusi. Paber- ja e-kirja teel saadetud arvete töötlemine on aeganõudvam ning võib sisaldada rohkem vigu,” ütleb K&R Äriteenused OÜ juht. „Neile, kes ei ole veel e-arveid omaks võtnud, saavad raamatupidajad taas abiks olla, sest e-arveid saab integreerida oma raamatupidamistarkvaraga, mis kiirendab protsesse ja muudab andmete haldamise sujuvamaks.

Ta lisab, et on arusaadav, et väiksemad ettevõtted võivad tunda, et e-arvete kasutuselevõtt on neile koormav, eriti kui nad pole veel automatiseeritud lahendusi kasutusele võtnud. „Aga tegelikult on e-arved üldiselt positiivne samm. E-arvetele üleminek on samamoodi oluline nagu küberturvalisus, mis on meie töös äärmiselt oluline, kuna me käsitleme igapäevaselt tundlikke finants- ja isikuandmeid, mille kaitsmata jätmine võib viia andmelekete, pettuste ja rahaliste kahjudeni.”

Raamatupidaja roll ei piirdu Karin Buströmi sõnul ainult numbritega – ta on ka oluline nõustaja, kes saab aidata oma klientidel turvariske paremini mõista ja ennetada. „Üks väljakutse on digitaliseerumine, mis samal ajal muudab meie kõigi tööd tõhusamaks, sest paljud rutiinsed ülesanded, nagu arvete sisestamine, palgaarvestus ja maksuaruannete koostamine, tehakse nüüd automaatselt. Kiirem on ka andmetöötlus, sest digitaalsete süsteemide abil saab infot reaalajas analüüsida ja raporteerida ning seda ka mugavalt ja turvaliselt üle veebi. Samuti aitab tarkvara vältida käsitsi tehtavaid vigu.”

Siiski on digitaliseerimisel ka omad keerulisemad aspektid, sest kõigepealt peab õppima uusi süsteeme kasutama ning andmete turvalisusest on saanud suurem väljakutse kui paberarvestuses. „Aastatega on raamatupidajate töö arenenud lihtsalt numbrite maailmast oluliselt laiemaks, nõudes rohkem strateegilist mõtlemist ja nõustamist. Meil on hea meel olla oma klientidele abiks kõiges, mis puudutab nende eelarveid, ostu- ja müügiarveid, töötajatega seonduvat ning maksunüansse! Mida rohkem klient oskab oma raamatupidajalt küsida, seda paremini saame me ettevõtjaid aidata.”

