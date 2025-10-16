Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €3.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,51%294,23
  • OMX Riga0,26%910,79
  • OMX Tallinn0,23%1 911,57
  • OMX Vilnius0,43%1 267,66
  • S&P 5000,29%6 690,28
  • DOW 300,18%46 334,67
  • Nasdaq 0,51%22 784,86
  • FTSE 100−0,22%9 403,61
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,85
  • OMX Baltic0,51%294,23
  • OMX Riga0,26%910,79
  • OMX Tallinn0,23%1 911,57
  • OMX Vilnius0,43%1 267,66
  • S&P 5000,29%6 690,28
  • DOW 300,18%46 334,67
  • Nasdaq 0,51%22 784,86
  • FTSE 100−0,22%9 403,61
  • Nikkei 2251,27%48 277,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,85
  • ST
  • 16.10.25, 16:56

Millised on ettevõtjate seas enim levinud finantsküsimused?

Iga ettevõtja jaoks on oluline, et tema finantsandmed oleksid õigesti kajastatud ja vastaksid seadusandlusele, aga see pole sugugi ainus, kuidas hea raamatupidaja oma klienti aidata saab. Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström nendib, et küsimusi tekib nii seoses erinevate kulude, seadusemuudatuste kui ka ettevõtte rahavoogude haldamisega.
Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström
  • Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ juht Karin Buström
  • Foto: Laura Rohtlaan
„Palju küsimusi tekib ettevõtjatel enamasti seoses töötajate palkade, töövõtulepingute, haigushüvitiste ja muude tööjõuga seotud kuludega, aga samuti tekitavad küsimusi muutuvad maksuseadused, uued aruandluskohustused ning muud juriidilised muudatused,” loetleb Buström. „Maksuseadused ongi sageli keerulised ja detailirohked, nende muudatused tekitavad segadust ning nii vajavad ettevõtjad selgitusi nii riigi kui ka maksunõustajate poolt.”
Üks päevakorraline teema on majandusaruande koostamine – ettevõtjad keskenduvad igapäevasele äritegevusele ning neil napib aega aruande koostamiseks, samuti nõuab see raamatupidamis- ja maksuseadustega kursis olekut. „Meie kogemus näitab, et tihti on ettevõtjate probleemiks vajalike kuludokumentide, arvete või lepingute puudumine või ebatäpsus ning hirm eksimuste ees, mis võivad tuua kaasa maksuameti tähelepanu või trahvi,” toob Buström välja ja nendib, et raamatupidamisinfo korrashoid ja spetsialistide abi kasutamine muudab aastaaruande koostamise lihtsaks ja stressivabaks. Samas asjatundmatu ja liiga loominguline suhtumine raamatupidamisse võib kaasa tuua õiguslikud tagajärjed.

Raamatupidaja aitab efektiivsemalt rahavooge hallata

Kuna ettevõtjad ei pruugi igapäevaselt oma finantsolukorda süvitsi analüüsida, mängivad raamatupidajad ettevõtte finantsjuhtimises olulist rolli ning nende panus kulude analüüsimisel, säästuvõimaluste leidmisel ja rahavoogude prognoosimisel võib olla hindamatu. Esiteks aitavad raamatupidajad Buströmi sõnul kulude analüüsimisel, tuues välja ebaefektiivsed või liigselt suured kulutused. Regulaarne finantsandmete analüüs võimaldab tuvastada valdkonnad, kus saab kulusid vähendada ettevõtte toimimist kahjustamata.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Teiseks oskavad raamatupidajad pakkuda säästuvõimalusi, näiteks soovitades erinevaid toetusi ja maksusoodustusi, mida ettevõte saaks kasutada. Tänu oma teadmistele aitab raamatupidaja teha juhtkonnal teadlikumaid finantsotsuseid. Ja samuti on raamatupidajad olulised rahavoogude prognoosimisel, mis aitab vältida likviidsusprobleeme. Nad koostavad täpseid prognoose, mis näitavad, millal ja kui palju raha on vaja sissetulekute ja väljaminekute katmiseks. See võimaldab paremini planeerida investeeringuid ja vältida ootamatuid finantsraskusi.
„Seega on raamatupidajad ettevõtte jaoks mitte ainult numbrite hoidjad, vaid ka väärtuslikud strateegilised partnerid, kes aitavad kindlustada finantsilist stabiilsust ja jätkusuutlikkust,” ütleb Buström. Ta toob näite: „Üks meie raamatupidajatest märkas, kuidas meie uus klient oli varasemalt eelmise maksnud iga kuu käibemaksu valesti deklareeritud kulude pealt rohkem. Pärast põhjalikku analüüsi avastas ta, et teatud kulud, mida ettevõte oli eelmise raamatupidaja juures käsitlenud mitte mahaarvatavatena, olid tegelikult käibemaksust tagastatavad. Ta parandas deklaratsioonid ning esitas Maksu- ja Tolliametile taotluse enammakstud summa tagastamiseks. Tulemuseks sai klient mitme kuu eest tagasi märkimisväärse summa ning edaspidi hakkas ta igakuiselt maksma vähem käibemaksu, mis parandas rahavoogusid ja vähendas maksukoormust. See on vaid üks näide, kuidas pädev raamatupidaja suudab tähelepanelikkuse ja teadmiste abil ettevõtte kulusid optimeerida.“

E-arvete ja küberturvalisusega harjumine on võtnud aega

Üks küsimusi on väiksematel ettevõtjatel e-arve vajalikkus. Kuigi e-arved on kahtlemata aidanud ettevõtjate elu lihtsamaks muuta, tekitavad need segadust pisemate ettevõtjate jaoks, kes pole uute süsteemidega veel harjunud. „Raamatupidajate vaates on e-arved kahtlemata tõhus arvete edastamise lahendus, sest need liiguvad automaatselt süsteemide vahel, vähendades käsitsi andmesisestuse vajadust ja inimlikke eksimusi. Paber- ja e-kirja teel saadetud arvete töötlemine on aeganõudvam ning võib sisaldada rohkem vigu,” ütleb K&R Äriteenused OÜ juht. „Neile, kes ei ole veel e-arveid omaks võtnud, saavad raamatupidajad taas abiks olla, sest e-arveid saab integreerida oma raamatupidamistarkvaraga, mis kiirendab protsesse ja muudab andmete haldamise sujuvamaks.
Ta lisab, et on arusaadav, et väiksemad ettevõtted võivad tunda, et e-arvete kasutuselevõtt on neile koormav, eriti kui nad pole veel automatiseeritud lahendusi kasutusele võtnud. „Aga tegelikult on e-arved üldiselt positiivne samm. E-arvetele üleminek on samamoodi oluline nagu küberturvalisus, mis on meie töös äärmiselt oluline, kuna me käsitleme igapäevaselt tundlikke finants- ja isikuandmeid, mille kaitsmata jätmine võib viia andmelekete, pettuste ja rahaliste kahjudeni.”
Raamatupidaja roll ei piirdu Karin Buströmi sõnul ainult numbritega – ta on ka oluline nõustaja, kes saab aidata oma klientidel turvariske paremini mõista ja ennetada. „Üks väljakutse on digitaliseerumine, mis samal ajal muudab meie kõigi tööd tõhusamaks, sest paljud rutiinsed ülesanded, nagu arvete sisestamine, palgaarvestus ja maksuaruannete koostamine, tehakse nüüd automaatselt. Kiirem on ka andmetöötlus, sest digitaalsete süsteemide abil saab infot reaalajas analüüsida ja raporteerida ning seda ka mugavalt ja turvaliselt üle veebi. Samuti aitab tarkvara vältida käsitsi tehtavaid vigu.”
Siiski on digitaliseerimisel ka omad keerulisemad aspektid, sest kõigepealt peab õppima uusi süsteeme kasutama ning andmete turvalisusest on saanud suurem väljakutse kui paberarvestuses. „Aastatega on raamatupidajate töö arenenud lihtsalt numbrite maailmast oluliselt laiemaks, nõudes rohkem strateegilist mõtlemist ja nõustamist. Meil on hea meel olla oma klientidele abiks kõiges, mis puudutab nende eelarveid, ostu- ja müügiarveid, töötajatega seonduvat ning maksunüansse! Mida rohkem klient oskab oma raamatupidajalt küsida, seda paremini saame me ettevõtjaid aidata.”
Uuri lisa ja vaata juurde meie kodulehelt www.krariteenused.ee

Seotud lood

Hable juht ja asutaja Otto Jaansoo.
  • ST
  • 16.10.25, 11:00
Hea veebileht peab looma emotsiooni

Hetkel kuum

Kadri Koplimäe (paremal) töötas enne Alexelasse minemist viimased kümme aastat kinnisvaraettevõtte Endoveri finantsjuhina, varasemalt on ta olnud Trigon Agri finantsdirektor.
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Uudised
  • 14.10.25, 19:04
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
Premia jäätiseäri on Eesti vanim omataoline, tegutsedes juba aastast 1956.
Uudised
  • 15.10.25, 12:42
Globaalne suurfirma haaras endale Premia jäätiseäri
Tehnoloogiafirma Pipedrive arendab müügitarkvara.
Uudised
  • 15.10.25, 15:17
Sisemine võbelus: Pipedrive teeb juhatuses ja firmas vangerdusi
Osa eksperte leiab, et kulla ümber käiv liigne optimism ja spekulatiivsete positsioonide rohkus on korrektsiooni riski märkimisväärselt suurendanud.
Börsiuudised
  • 15.10.25, 06:00
Meeletult kallinenud kuld purustab järjest rekordeid. Õhus on kasumivõtt
Abikaasad Tarmo ja Piret Pääro veavad Ida-Virumaal ettevõtet, mis toodab Itaalia kontsernile mäesuusasaabaste sisusid.
Uudised
  • 14.10.25, 15:45
Tipptasemel spordibrändile tootev Eesti tehas koondab staažikaid töötajaid
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
Investeerimisstrateegia on elav dokument, millele peaks investor vähemalt korra aastas otsa vaatama ja siis vastavalt olukorra või eesmärkide muutumisele korrektiive tegema, sõnas aasta investor Kristi Saare.
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale plaanib Tallinna linnavalitsus ehitada rahvusvahelise ujumisföderatsiooni nõuetele vastava 50meetrise basseiniga ujula. Varasemad kaks hanget, millega oleks eraarendaja lisaks ujulale ehitanud kompleksi ka spaa, hosteli ja treeningsaalid, on erinevatel põhjustel tühistatud.
Poliitiline lahing ümber Lasnamäe ujula: rängad süüdistused, skeemikahtlus ja salapärased sõnumid
“Vaja on sooja kohta ja vahendustasu.”
Tartus füüsilise paadipoe sulgenud ettevõtja leidis siiski võimaluse sama valdkonnaga jätkata. Foto on illustratiivne.
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
Marabu Airlines lendab Saksamaalt peamiselt Vahemere kuurortidesse, fotol lennufirma õhusõiduk ületamas kiirteed Leipzigi lennujaamas.
Eesti suurim lennufirma 40miljonilisest kahjumist: kasvame nagu idufirma
Taristuminister Kuldar Leis kurtis, et uue sauna rajamise plaanid olidki pausil, nüüd saab seaduse, mis teeb selle lihtsamaks.
Valitsus lihtsustab väikehoonete ehitamist ja kaotab väikeeramute kasutusload
AWSi Põhja-Euroopa kommertsjuht Wil Tham tänasel kontori avamisel.
Amazon avas Eestis kontori
Peaminister Kristen Michali sõnul ei peaks eestlased kasutama asjaajamiseks Vene territooriumi.
Saatse Vene läbisõit suletakse ohuhinnangu tõttu
Nestlé kontsern, kuhu sisuliselt liigub pärast värsket omandamist ka Eesti jäätiseäri Premia, plaanib tuhandete inimeste koondamist. Fotol on näha tänavu mais Nestlé töötajaid streikimas juhtkonna otsuse vastu sulgeda tehaseid Saksamaal.
Äsja Premia ostnud kontsernist kaob 16 000 töökohta
Hable juht ja asutaja Otto Jaansoo.
  • ST
Hea veebileht peab looma emotsiooni
Investor Indrek Naur nõustub, et kinnisvaraarendajad on Balti börsi suurimad võlakirjaemitendid, kuid fundamentaalne mure püsib: maatükk ei tooda rahavoogu.
Eksperdid ei usalda uusi võlakirju: kõrged intressid, aga varjatud riskid
Novaturase uued juhid on grupis täitnud teisi ametikohti üle 20 aasta.
Novaturas sai uued pealikud
Üllataval kombel on minu portfellis aktsiaid, mille peaksin välja viskama, kuna jäävad minu eesmärgile alla.
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
TSMC keskendub strateegiliselt andmetöötluse ja nutitelefonide platvormidele, mis on jätkuvalt kasvu mootoriks. Segmendid moodustavad vastavalt 57% ja 30% puhaskasumist.
Kiibitootja TSMC kasvatas kolmandas kvartalis müüki 30%
Osa eksperte leiab, et kulla ümber käiv liigne optimism ja spekulatiivsete positsioonide rohkus on korrektsiooni riski märkimisväärselt suurendanud.
Meeletult kallinenud kuld purustab järjest rekordeid. Õhus on kasumivõtt
Tornimäe 5 registreeritud Gunvor Services osutab kontserni ettevõtetele agendi- ja muid tugiteenuseid, mitukümmet töötajat kohustatakse kaugtöö asemel kontoris töötama.
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi

Podcastid

150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
Hommikuprogramm
150 miljoni eurose hanke võitnud ettevõtja: kohtuvaidlus konkurendiga pani kõva põntsu
00:00
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
Tippkohtumine
Suurettevõtjat rikkus ei ahvatle. “Mingil hetkel lihtsalt märkamatult näed, et raha tekib”
00:00
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
Finantsuudised fookuses
Ettevõtete rahastajad: õhus on kevadet – aeg on äriplaanidelt tolm pühkida
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Eetris on ehitusuudised
„Excelis nägi see kohutav välja“. Suurarendaja ohverdas kvaliteedi nimel kaks korrust
Küberkaitse tipptegija hoiatab: väikeäri ja jaeinvestor satuvad üha enam kelmide ohvriks
Investor Toomase tund
Küberkaitse tipptegija hoiatab: väikeäri ja jaeinvestor satuvad üha enam kelmide ohvriks
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
Kuum tool
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 14.10.25, 19:04
Šveitsi naftakaupleja puistab Eesti juhatust ja ajab töötajaid kontorisse
2
Uudised
  • 15.10.25, 15:54
Alexela finantsjuht lahkus pärast kahte kuud ametist
3
Uudised
  • 14.10.25, 15:45
Tipptasemel spordibrändile tootev Eesti tehas koondab staažikaid töötajaid
4
Investor Toomas
  • 15.10.25, 14:26
Karm tõdemus sunnib mind portfelli puhastama
5
Uudised
  • 14.10.25, 10:35
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
6
Uudised
  • 15.10.25, 12:42
Globaalne suurfirma haaras endale Premia jäätiseäri

Viimased uudised

Uudised
  • 16.10.25, 17:18
Raadiohommikus: jutte valimistest, Armeenia äriinglitest ja tipptasemel golfist
  • ST
Sisuturundus
  • 16.10.25, 16:56
Millised on ettevõtjate seas enim levinud finantsküsimused?
Börsiuudised
  • 16.10.25, 16:49
AI-buumi püsimise lootus värvis USA börsid roheliseks
Saated
  • 16.10.25, 16:36
Riigiarhitekt ja linnaarhitekt: koostöö maaomanike ja planeerijate vahel paraneb
Saated
  • 16.10.25, 16:31
Globaalses pilgus teisitimõtlemisest: edukaim näide võibki olla Lenin
Saated
  • 16.10.25, 16:15
Kristi Saare: algajatel investoritel tekib probleem, kui portfelli maht oluliselt kasvab
Uudised
  • 16.10.25, 14:29
Amazon avas Eestis kontori
Uudised
  • 16.10.25, 14:19
Tartu paadipood vajus pankrotti. “Püüdsin äri vee peal hoida”
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025