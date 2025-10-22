Tagasi 22.10.25, 17:44 Amazon valmistub massiliseks automatiseerimiseks Amazon palkas pühadehooajaks üle 200 000 osalise tööajaga töötaja, et toetada pühadeperioodiga seotud müügi kasvu.

Daron Acemoglu: „Keegi teine ei ole nii motiveeritud kui Amazon, et leida võimalusi tööprotsesside automatiseerimiseks.“

Foto: ZUMAPRESS.com

See on positiivne signaal kogu majandusele, viidates sellele, et tarbijad kavatsevad pühade ajal aktiivselt raha kulutada. Oodatav tarbimise kasv toetab ka Amazoni e-kaubanduse käibe suurenemist, kirjutab Yahoo Finance.