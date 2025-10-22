Raadiohommikus: kas börsifirmad üllatavad tulemustega?

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis räägime suuresti firmade tulemustest, aga ka kõige olulisemast välispoliitikas.
- Äripäeva raadiohommikusse leiab neljapäeval tee teiste seas SEB juhatuse liige Peep Jalakas.
- Foto: Raul Mee
Esimese intervjuu teeme hommikuprogrammis kell pool kaheksa tee-ehitaja TREV-2 omaniku Sven Pertens
iga. Prantslased välja ostnud ettevõtja on jõudnud üle mitme aasta kasumisse.
Otse-eetris on pärast kella 8.00 Bigbanki finantsjuht Argo Kiltsmann ja SEB juhatuse liige Peep Jalakas
. Mõlemad pangad teatavad hommikul kvartali tulemused.
Kell 8.30 tuleb stuudiosse välistoimetaja Indrek Lepik, kellega võtame luubi alla Trumpi-Putini tippkohtumise ja Ukraina toetamise.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Pärast kella 9.00 räägime börsifirma Arco Vara juhi Kristina Mustoneniga ettevõtte üheksa kuu tulemustest.
Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Ellen Jõgi.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Räägime ettevõtjatega, kes kandideerisid valimistel ning osalevad kohaliku poliitika kujundamisel. Uurime, mis ajendil nad volikogude töös osalevad, millised teemad on nende jaoks olulised ning kuidas üritavad hoiduda huvide konfliktist.
Otsesaates on külas valimisliidu nimekirjas Saue vallavolikokku valitud Saidafarmi juht Juhan Särgava ning oma kommentaari annab ka Reformierakonna nimekirjas Tartu volikokku valitud Salvesti nõukogu esimees Veljo Ipits.
Saadet juhib Lauri Leet.
12.00–13.00 “Kestlikul kursil”. Räägime Rohetiigri viiest teekaardist, mis kujundavad energeetika, transpordi, ehituse, maakasutuse ning tööstuse ja ringmajanduse sektoreid järgmisel 15 aastal.
Külas on Rohetiigri eestvedaja Andres Veske ning Rohetiigri liige, autoettevõtete liidu juht Kersten Kattai.
Hetkel kuum
"Kerge südamega tehtud otsus"
Artikkel jätkub pärast reklaami
13.00–14.00 “Autojutud”. Räägime maailma vanimast autosid tootvast ettevõttest ehk Peugeot’st – selle ajaloost, säravamatest mudelites ning olevikust ja tulevikust.
Saatejuht Karl-Eduard Salumäe külaline on Peugeot’de fänn ja endine müüja Raiko Ausmees.
15.00–16.00 “Teabevara tund”. Saates räägib käitumisteadlane ja strateegilise arengu nõustaja Merle Liisu Lindma strateegilisest personalijuhtimisest.
Saadet juhib teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi. Küsimusi aitab esitada personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!