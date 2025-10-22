Raadiohommikus: kas börsifirmad üllatavad tulemustega?

Pärast kella 9.00 räägime börsifirma Arco Vara juhi Kristina Mustoneniga ettevõtte üheksa kuu tulemustest.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Ellen Jõgi.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Räägime ettevõtjatega, kes kandideerisid valimistel ning osalevad kohaliku poliitika kujundamisel. Uurime, mis ajendil nad volikogude töös osalevad, millised teemad on nende jaoks olulised ning kuidas üritavad hoiduda huvide konfliktist.

Otsesaates on külas valimisliidu nimekirjas Saue vallavolikokku valitud Saidafarmi juht Juhan Särgava ning oma kommentaari annab ka Reformierakonna nimekirjas Tartu volikokku valitud Salvesti nõukogu esimees Veljo Ipits.

Saadet juhib Lauri Leet.

12.00–13.00 “Kestlikul kursil”. Räägime Rohetiigri viiest teekaardist, mis kujundavad energeetika, transpordi, ehituse, maakasutuse ning tööstuse ja ringmajanduse sektoreid järgmisel 15 aastal.

Külas on Rohetiigri eestvedaja Andres Veske ning Rohetiigri liige, autoettevõtete liidu juht Kersten Kattai.