Vedaja investeerib ka laes hindadega: midagi teha pole, tuleb osta igal ajal

Arco Transpordi üks omanik ja juht Ivo Krumm. Foto: Andras Kralla

Arco Transpordi üks omanik ja juht Ivo Krumm tõdes, et kuigi hinnad kerkivad ja masinate tarneajad on tavapärasest kaks korda pikemad, tuleb konkurentsis püsimiseks investeerida ka keerulistel aegadel.

„Kui läheb odavamaks, tuleb tasandada hävingut. Me ei saa täna jätta neid investeeringuid tegemata, et siis ühel päeval avastada, et me polegi enam mängus sees,“ rääkis Krumm.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099