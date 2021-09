Vastukaja: retoorika, mis seob kõrge aktsiisi kliimaga, püsib kanajalgadel

Mart Raamat. Foto: Raul Mee

Kütuseaktsiisi tõusu edasilükkamine teenib kogu ühiskonna huve, kirjutab Eesti Õliühingu juht Mart Raamat.

Aktsiisipoliitika tulevikust kujunes tänavuse riigieelarve koostamise protsessis vaat et võtmeküsimus – vähe on otsuseid, mille õigsuses on avalikult ühel meelel olnud pea kõik parlamendierakonnad.

