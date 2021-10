Viina ja vorstiga edukate ettevõtete TOPi

Vasakul Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük, keskel Indrek Alliksaar KPMGst ja paremal Liviko juht Janek Kalvi. Foto: Erakogu

Kuigi Nõo Lihatööstuse nõukogu esimehe Simmo Kruustüki sõnul asub Eesti vorstimüügi jaoks geograafiliselt kehvas asukohas, kerkis ettevõte aastaga toidutootjate pingereas tervelt 33 kohta.

"Äripäeva TOPi" saates teeme ülevaate joogi- ja toidutootjate pingeridadest. Kuigi tegemist on kahe erineva TOPiga, mõjutasid eksporti, turgu ja tarbijaid paljuski samad tegurid. Küsime, mis on ettevõtete kasvu taga ja millised on kitsaskohad.

