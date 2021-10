Kaasomand võib tuua pikad kohtuvaidlused

Kui kaasomanik takistab kinnisvara müüki, ei tasu alla anda

Arvatakse, et kinnisvara ost ja müük on lihtne. Kes on ostnud kinnisvara kaasomandisse, võib aga sattuda plindrisse, avastades, et kaasomaniku kiusu tõttu võtab vara müük nii aja kui ka närvid, turuhinnast rääkimata. Juristi sõnul on olukorda võimalik lahendada.