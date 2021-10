Aasta ettevõtte juht: autoriteet tuleb iseenesest. Ühel tingimusel

Keemiatööstus Chemi-Pharm kasvatas eelmisel aastal käivet ligi kolm korda. Kiire kasvu tagamaadest ning edasisest kiirest arengust rääkis ettevõtte tegevjuht Kristo Timberg Foto: Andras Kralla

Aasta ettevõtteks valitud keemiatööstuse Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg rääkis Äripäeva Raadio saates „Juhi jutud“, et kiirel ajal aitab teda balansseerida sport ning eelmisel aastal käis ta keerulisel ajal ka psühholoogi juures, et probleeme ennetada.

Timbergi teed juhtimisse sillutas keskkooliaegne õpilasfirma, mille tegemise käigus tegi koos meeskonnaga ära kõikvõimalikud vead. Samuti on teda kujundanud töö sõjaväes ja kaitseliidus. Ehkki arvatakse, et sõjalistes organisatsioonides põhineb autoriteet käsul ja see täidetakse tingimusteta, siis see tema sõnul nii ei ole.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099