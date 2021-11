Kellele mida: toidukaupade kiirtarne või lai sortiment

Rimi Eesti Food e‑kaubanduse formaadijuht Helen Lednei, saatejuht Art Lukas ja Wolti Baltikumi juht Liis Ristal. Foto: Äripäev

Tänases saates "E‑kaubanduse areng ja tulevik" räägime toidukaupade kiirtarnetest ning pimepoodidest.

Saates arutletakse selle üle, kui palju kiirtarne ja tava e‑poe sortiment erineb, kuidas toimub kaupade komplekteerimine. Kas need kaks erinevat tellimiskeskkonda ja tarneviisi on konkurendid või täiendavad üksteist. Kuidas leida uut sihtgruppi ja kuidas turundada? Samuti saab vastuse ka see, millised on püsiklientide hüved ühel või teisel viisil ning mida kumbki pool teeks teistmoodi, kui täna alustaks selle teenusega.

Stuudios on külas sellel teemal vestlemas Rimi Eesti Food e‑kaubanduse formaadijuht Helen Lednei ja Wolti Baltikumi juht Liis Ristal. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest.

