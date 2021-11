Rahalist vabadust nautiv investor: edu algab targast tegutsemisest

Kadri Mäsak tegutseb ise rahatargalt ning annab oma teadmisi edasi ka teistele. Suvel toimunud Investeerimisfestivalil jagas ta oma kogemusi kinnisvaraga passiivse sissetuleku tagamiseks. Foto: KARLI SAUL

Finantskonsultant, investor ning ettevõtte MyFinancier juht Kadri Mäsak on abikaasaga koos investeerides jõudnud ligi miljoni euro suuruse portfellini. Investor Toomase tunnis jagas Mäsak oma kogemusi partneriga koos investeerimiseks ja passiivse kinnisvaraportfelli ülesehitamiseks ning andis nõu tarkade otsuste tegemiseks rahaga ümberkäimisel.

Kadri Mäsak tunnistab, et on abikaasaga pigem erandlik paar, kuna neile mõlemale meeldib investeerida ja rahaasjadest rääkida. Investeerides on nad vastutuspartnerid, kes ei tee ühtegi suuremat investeeringut kui üks pool pole teisele oma investeerimisideed suutnud maha müüa.

