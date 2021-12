Algava aasta logistikat mõjutab nii rohepööre, kui idanaabrite poliitika

AS DSV Estonia juhatuse esimees Alvar Tõruke ja MyDello kliendikogemuse juht Peeter Vahar. Foto: Raul Mee

Logistiliste tarneahelate odavnemist pole tuleval aastal oodata, sest ükski transpordi sisendhinda mõjutav tegur ei näita languse märke. Samuti tuleb arvestada erinevate poliitiliste ootamatustega, nagu näiteks on täna Valgevenes ja Ukrainas toimuv, tõdeti saates "Ärikliendid roolis".

„Pole ühtegi tegurit, mis lubaks ennustada tarneahelate odavnemist, olgu see kütuste hind, rohepöörde surve, kestev kiibikriis, poolhaagiste tarneraskused, veokijuhtide puudus jne. Lisaks tuleb arvestada erinevate poliitiliste riskidega,“ lausus AS DSV Estonia juhatuse esimees Alvar Tõruke, kes on lisaks Eestile ka Ukraina ja Valgevene regionaaldirektor.

Poliitilised mängud Valgevenes viisid tema sõnul vahepeal olukorra selleni, et terved rongitäied kaubakonteinerid seisid terve nädala Valgevenes kinni, maanteevedude piiripunktidest jäi avatuks vaid üks ning järjekorrad seal olid meeletud.

„Lühiajalisi seisukuid võib tulla sarnastel põhjustel veelgi, kuid ma ei usu, et kaubavood läbi Valgevene päriselt katkevad. Selleks on majanduslik surve mõlemalt poolt liiga suur,“ lausus teine saatekülaline, Balti Logistikast välja kasvanud logistikaplatvormi MyDello kliendikogemuse juht Peeter Vahar.

Millised on logistikasektori suurimad väljakutsed, sellele saade peaasjalikult keskenduski. Saatejuht on Äripäeva logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, saadet toetab Neste Eesti.

Kuula saadet siit: