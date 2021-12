Tarkvarafirma juht: praegu pole käive ja kasum kõige olulisemad

Industry62 tegevjuhi Andrus Altrovi sõnul tuleb rääkida sellest, kuidas kasvatada kollektiivset rahulolu organisatsioonis. Foto: Äripäev

Mis on hetkel oluline selleks, et ettevõte saaks olla koht, kus tahetakse töötada, kus kõigil on hea olla, tuli arutlusele Äripäeva raadio sisuturundussaates tarkvaraarenduse konsultatsioonifirma tegevjuhi Andrus Altroviga.

Räägime saates tarkvarafirmade rõõmudest ja muredest, juhtimisest, ühiskonnas ja meeskondades suurenevast polariseerumisest ja väärtuspõhisest töötamisest.

"Suurem valu juhib väiksemalt valult tähelepanu ära," rääkis Altrov eesmärkide seadmisest, mis aitaks meeskonnas ühtsust ja rahulolu tõsta.

Lisaks jagab Andrus Altrov projektidega seotud õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Kuuleme ka, millist mõju avaldab ettevõttele see, et ligi pooled töötajad on ettevõtte omanikud. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: