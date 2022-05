Ökonomist: 20-30% hinnatõusud panevad kinnisvara ostmisel spekuleerima

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla sõnul võivad spekuleerimisel asjad väga valesti minna. Foto: Erik Peinar/Riigikogu

20-30protsendilised hinnakasvud panevad inimesi kinnisvaraturul spekuleerima ning see on koht, kus asjad võivad väga valesti minna, rääkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Kuulete Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla esinemist. See on on lindistatud tänavu mai alguses toimunud konverentsil „Innovatsioon kinnisvaras“.

