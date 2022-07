Ajakirjanik: mina ei julgeks praegu kodu osta

Toompark korterite hinnatõusust: see on hullumaja, kuid langus on tulemas

“Kui veel kell kaks-kolm kuud tagasi olin ma suhteliselt uljas ja ei pidanud hinnalangust väga tõenäoliseks stsenaariumiks, siis täna on minu uljus lahtunud,” tõdes kinnisvaraekspert Tõnu Toompark. Samas pole seni veel inflatsioon ja euribori tõus inimesi turult eemale hirmutanud.