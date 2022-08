Cleantech: kas kliimaeesmärgid ja majandus on omavahel lootusetult konfliktis?

Seekordses saates võtame ette suure vaate majanduse ja kliimaeesmärkide omavahelistele seostele. Me ei taha leppida ega arvestada sellega, et elame esmakordselt ajas, kus inimkond on jõudnud mitmes punktis piirideni, kust edasi minna ei tohiks.

Siiski otsime kriisides kiireid lahendusi, mitte ei vaata probleemide juurpõhjuseid. Kas kümme aastat tagasi tehtud õiged investeeringud oleksid meid praegusest suurest inflatsioonist päästnud? Kas riik alustas rohepöördega valest otsast? Need ja paljud teised küsimused arutame läbi koos majandusteadlase Heido Vitsuriga. Saadet juhib Mart Valner.

Saadet toetavad Cleantech Estonia ja Sunly AS.

