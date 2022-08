EVEA juht: suhtumine, et väikeettevõtja on OÜtaja, on toonud meile palju kahju

Ille Nakurt-Murumaa Foto: Herman-Erik Isop

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni juht Ille Nakurt-Murumaa rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et hoolimata sellest, et julgelt 99% Eesti ettevõtetest on väikesed ja keskmised, siis riik pahatihti nende heaolu eest ei muretse.

Niisamuti ka valdav osa töötajatest, enam kui kolmveerand, on palgal just väikestes ja keskmistes ettevõtetes.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev