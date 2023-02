Möödunud aastal tegi Ida-Virumaa hakkepuidugasell röögatu käibe kasvu

Ida-Virumaal tegutsev Agricom Tehnika juht Madis Olt Foto: Andres Laanem

Kolmandat aastat järjest Gaselli TOPi jõudev Ida-Virumaal tegutsev Agricom Tehnika lõpetas 2022. majandusaasta ligikaudu kaheksa miljonilise käibega, mis teeb aastaga käibekasvuks enam kui viis miljonit.

„Lühema eluea toob kindlasti kaasa,“ naljatleb ettevõtte omanik Madis Olt, mida selline käibe kasv kaasa toob. Ta lisab, et kõrvaltvaataja jaoks võib käibekasv näha välja jube äge, kuid reaalsuses tähendab see laomahtude hoidmist ajal, mil sisendhindade tõus on olnud röögatu. Kasvava ettevõtte jaoks on käibevahendid number üks.