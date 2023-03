Ida-Viru ettevõtluse arendaja: meil läheb võrreldes ülejäänud Eestiga väga hästi

Yana Toom: see oli karm maandumine tegelikkusesse. Inimesed on tigedad

Europarlamendi saadiku Yana Toomi arvates on Ida-Virumaa parlamendivalimiste tulemused, kus enim hääli said Mihhail Stalnuhhin ja Ühendatud Vasakpartei liige Aivo Peterson, selle tagajärg, et Eesti poliitikud on seal läbi kukkunud.