Kai Realo: kriisi ajal võiks alampalka ka vähendada

Käo maksutõusust: väga kahetsusväärne, löögi saab inimese rahakott

Ettevõtja Jüri Käo sõnul näitab käibemaksu kahe protsendipunktiline tõus, et riik on sügavalt üle kulutanud. “Minu meelest on see selline päästeoperatsioon pankrotist,“ lausus ta.

