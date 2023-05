Ajakirjanik: ma ei näe, et inimesed Margus Linnamäed kardaks

Margus Linnamäe. Foto: Andras Kralla

Kastre vallas väidetavat ebaseaduslikku karjääri pidav Margus Linnamäe on läinud omavalitsuse vastu kohtusse. Äripäeva ajakirjaniku Kristel Härma sõnul ei tundu, et keegi kohtukadalippu või ärimeest üleüldse väga pelgaks.

"Ma arvan, et asi on selles, et see on vald, kus Margus Linnamäed ei ole. Ta ei too sinna maksutulu, ei loo töökohti. Ta pole ka selles mõttes kohal, et ei vasta isegi vallavanema või keskkonnaspetsialisti kõnele," ütleb Härma.