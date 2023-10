ABB Balti ärijuht: iga ettevõte peaks alati kaks protsenti käibest arendusse panema

ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen Foto: Raul Mee

Isegi majanduslikult rasketel aegadel tuleb leida võimalusi, kuidas ettevõtte tooteid, tööprotsesse või töötajaid arendada, ja see on ka ABB üks edu pantidest, rääkis grupi Balti riikide ärijuht Jukka Patrikainen.

“Ma mäletan, kui Eesti eelmine president Kersti Kaljulaid kuulutas välja 2% klubi, et käibest peaks 2% panema arendamisse. See on väga hea mõte ja nii peaks tegema iga ettevõte Eestis. See ei ole ainult suurte ettevõtete teema,” rääkis Patrikainen Äripäeva raadio hommikuprogrammis.