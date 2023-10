Kliimateadlane: rohepööre peab andma meie ettevõtetele konkurentsieelise

ABB Balti ärijuht: iga ettevõte peaks alati kaks protsenti käibest arendusse panema

Isegi majanduslikult rasketel aegadel tuleb leida võimalusi, kuidas ettevõtte tooteid, tööprotsesse või töötajaid arendada, ja see on ka ABB üks edu pantidest, rääkis grupi Balti riikide ärijuht Jukka Patrikainen.

