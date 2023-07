Rohepööre Euroopa Liidus vajab palju rohkem raha, kui arvati

Investeeringute tegemata jätmine tähendaks veel suuremaid väljaminekuid, leiab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Foto: AFP/Scanpix

Euroopa Liidus tuleb kulutada 700 miljardit eurot aastas, kui tahta täita majanduse rohestamise eesmärke ning end lahti haakida Vene fossiilkütustest.

See number on poole suurem, kui veel paari aasta eest loodeti, ning see tuleb leida erasektorist, selgub kolmapäeval avalikustatud Euroopa Komisjoni raportist. Selline kulude kasv annab aimu ka sellest, kui kiiresti kasvab ajas süsinikuneutraalsusele liikumise maksumus.