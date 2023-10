Kasvupinnas: kuidas saavad põllumajandajad digitarkusest kasu lõigata?

Suurte viljasaakide saamisel on digilahendustest abi. Nisupõld Järvamaal. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Põllumajandus.ee raadiosaates „Kasvupinnas“ võetakse luubi alla kaks teemat, mis omavahel tegelikult suures seoses on – digilahendused ja suured saagid. Räägime lahti selle, mida kujutab endast digitaalne agronoomia ja kuidas põllumees selle abil suuri saake lõikab.

Saate esimeses osas ajame juttu Wihuri Agri juhi Kristjan Ruusamäega, kellelt saame teada, mida kujutab endast uus algatus EDA.

“EDA on lühend sõnadest Eesti digitaalne agronoomia. Selle liikumise peamine mõte on koondada kokku info turul juba olemasolevate ja lähiaastatel plaanitavate digiteenuste kohta ning teadvustada põllumeestele millised lahendused on hetkel juba kasutuses ja ühtlustada erinevate ettevõtete poolt pakutavaid lahendusi, juhul kui see on võimalik,” selgitas Ruusamäe uue algatuse tausta. “Ehk me loome põllumeeste jaoks koha, kus kõik pakutavad digiteenused lihtsasti leida oleks.”

Wihuri Agri juht lisas, et tänase seisuga on selles projektis kaasa löömas juba 8 ettevõtet, kes kõik panustavad sellesse, et lõpptulemusena põllumees säästaks ja tema tootmine oleks efektiivsem.

Saate teises pooles on meie külaliseks Linas Agro juht Mihkel Hang, kes selgitab, mis toimub teravilja- ja ka seemneturul nii Eestis kui maailmas laiemalt.

Ka Hang on seda meelt, et põllumehel tuleb järjest enam keskenduda oma suurimale varale – mullale. “Ilmselgelt on aeg agronoomiliselt keskenduda rohkem oma põldudele. Me näeme ju viimaste aastate jooksul väga edukalt, kuidas põllumehed toimetavad ja huvituvad päriselt oma põldude mulla tervisest. Ja see on viinud selleni, et me jälgime digitaalselt mulda, me saame aru, mis mullas toimub ja me üritame parandada mullas toimuvaid protsesse. Ja seda kõike ikka selleks, et saada oma maadelt suuremat saaki ja seda ka just viimaste aastate kliimaerisusi arvestades,“ sõnas Hang.

Saadet juhib Äripäeva põllumajanduse teemaveebi juht Meelika Sander-Sõrmus.