Sven Mikser rõhutab Euroopa ühtsust. Seda ei taga aga kõiki sinnasamusesse saates

Sven Mikser Eesti välisministrina 2018. aastal Foto: Andras Kralla

Europarlamendi liige Sven Mikser joonib lõpetavale parlamendikoosseisusule tagasi vaadates alla mitmeid Venemaa ja Ukrainaga seotud resolutsioone ja ka viie aasta jooksul koostatud julgeoleku- ja kaitsepoliitika raporteid. Viimaste osas on viiest kahel olnud ta isiklikult ka raportöör.

Raportite olulist välja tuues ei nõustu sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni kuuluv Mikser identiteedi ja demokraatia fraktsiooni liikme Jaak Madisoniga, kes on väljendanud seisukohta, et raportitel pole mõju ega tähtsust. „Arvata, et pean ühe raju kõne, saadan kõik sinnasamusesse ja maailm on muutunud, niimoodi see paraku ei käi,“ sõnastab Mikser saates „Fookuses: Euroopa majandus“.

„Väiksema täitevvõimu kogemusega kolleeg Jaak Madison ei mõista päriselt seda, et diplomaatia ja poliitika ongi väga pikka meelt nõudev, tilk tilga haaval kivisse augu uuristamise protsess,“ selgitab Mikser.

Poliitikas on tema sõnul võib-olla ühed vähem tajutavamad, aga kõige olulisemate mõjudega protsessid need, mis aitavad muuta ühiskondlikke sündmusi ja nende tagajärgesid. Euroopas on üheks selliseks ühtsus eksistentsiaalses julgeolekupoliitilises küsimuses, mis tähendab abi Ukrainale.

Saates räägiti põhjalikumalt veel Euroopa Liidu toimimisest ja seal otsuste vastuvõtmise raskustest, lähenevatest valmistest, samuti ka sellest, mis sotsiaaldemokraatlik vaade on ühiskonnas Mikseri veendumisel oluline. „Eriti kriisis peavad need, kel laiemad õlad, kandma mõnevõrra rohkem,“ on Mikser veendunud.

Saatejuht on Lauri Leet.