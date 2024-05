Äripäev eetris: Tsahkna osalemine Gruusias protestil oli fopaa

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) suundus Gruusias koos kohalike protestijatega tänavaile välisagentide seaduse vastu marssima ja ronis hiljem Leedu ja Islandi välisministritega ka protestilavale, pälvides kohalolnute marulise toetuse. Foto: AFP/Scanpix

Kuigi Euroopa Liidu laienemine on Eesti huvides, siis välisminister Margus Tsahkna protestijatega liitumist Gruusias võib pidada Euroopa-poolseks surveavaldamiseks jultunud viisil, arvasid ajakirjanikud saates “Äripäev eetris”.

“Tavaliselt ei peeta kuigi heaks tooniks või diplomaatia osaks, kui välisminister kohtub välisministriga, aga vabal ajal avaldab tänaval meelt selle sama välisministri vastu,” rääkis Kristjan Pruul.

Ajakirjanik Janno Riispapp lisas, et kuna Eesti 200 toetus pole suurem asi olnud, siis on Tsahknal ka Eesti kodupublikule soodne näidata, et ta seisab Euroopa väärtusruumi eest. Saates räägiti pikemalt Gruusia võimuparteide ja opositsiooni suhetest ning proteste tekitanud välisagentide seaduse tagamaadest.

Lisaks tuli juttu Eesti majanduse olukorrast ja konkurentsivõime parandamisest ning Eesti ettevõtete suurtest investeeringutest Prantsusmaale. Arutati ka, mida näitavad ja ennustavad viimased arengud kinnisvaraturul.

“Äripäev eetris” saates osalesid ajakirjanikud Kristjan Pruul, Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.