Tööstusalale rajatavas linnaosas võiks peagi elada 1000 inimest ja töötada sama palju

Fotol on Markus Hääl Hundipea linnaosa nurgakivi panemisel. Foto: Erakogu

Paljassaare praegusele tööstusalale rajatavas uues Hundipea linnaosas võiks 2028. aastal olla 1000 töökohta ja elada ka 1000 inimest, rääkis asumi eestvedaja Markus Hääl.

Ta ütles, et nad ei taha ehitada kummituslinna, mis tähendab, et teha tuleb turu nõudluse järgi. Eesmärk on ehitada roheline linnaruum.