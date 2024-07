Tagasi 16.07.24, 08:00 Rahatarkuse entusiast loobus viiekohalisest portfellist Rahatarkuse jagaja, sotsiaaltöötaja ja ettevõtja Ilona Tint tegi oma investeerimisportfelli rahaks, kuna põdes läbipõlemist ning tahtis seda rahus ravida. Ta ei ole seda otsust hetkekski kahetsenud.

Rahatarkuse entusiast Ilona Tint.

Foto: Erakogu

“See oli parim otsus, mis ma elus teha sain ja see tuli hulga lihtsamalt, kui ma oleks arvanud,” tõdes Tint Äripäeva raadiole. Ta selgitas, et oli valiku ees, kas hoolitseda oma tervise ja heaolu eest või tema elu kukub kokku, aga portfell töötab edasi.

Tint mõtles, et kui ta portfell tõesti nulli jõuab, on tal ikkagi veel terve elu ees, et portfelli kasvatada. “Tõesti, ma siiamaani ei ole seda mitte kordagi kahetsenud,” sõnas Tint.

Juttu tuli ka sellest, miks Tint noortele rahatarkust jagab ja miks see tema jaoks oluline on. Tint rääkis, miks noored omavad rahateadmisi, kuid neid ei praktiseeri.

Intervjueeris Lauri Leet.

