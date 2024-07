Tagasi 30.07.24, 14:00 Eesti idufirma pakub lahendust globaalsele veepuudusele Äripäeva raadio rohetehnoloogiasaates "Cleantech" räägime sellest, mida uut roheteemadel võib oodata Euroopa Komisjonist. Ursula von der Leyen esitles parlamendis oma viie aasta nägemust.

Lokaalseid veepuhastusseadmeid tootva ettevõtte Spacedrip kaasasutaja Joonatan Oras ja saatejuht Mart Valner (paremal). Foto: Andres Laanem

Kuigi juba mitu aastat on räägitud sellest, kuidas Euroopa Liidu rohelepe on jõudu kaotamas ja kaob varsti päris ära, on mahukat suuniste dokumenti lugedes selge, et nii ei lähe. Mida oodata, räägib riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Katrin Juhandi.

Saate teises osas tuleb külla ettevõtte Spacedrip kaasasutaja Joonatan Oras, et rääkida ettevõtte plaanidest maailma veepuuduse probleemi lahendamiseks. Lokaalseid veepuhastusseadmeid tootva ettevõtte klientideks on juba nii kinnisvaraarendajad, tööstused kui ka kaitseväed neljas erinevas maailmajaos.

Täpsemalt Euroopa plaanidest ja puhtast joogiveest saab kuulda Cleantechi saatest.

Saadet juhib Mart Valner.

Saadet toetavad Eesti Rohetehnoloogia Liit ja Sunly AS.

