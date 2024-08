Tagasi 15.08.24, 10:56 Ekspert selgitab, kuidas lapse investeeringud peretülist välja jätta Lapse investeeringute haldamisel ei tasu maksuefektiivsuse tagaajamisega juuksekarva lõhki ajada, kuid mitmel põhjusel on mõistlikum investeerimiskonto lapse enda nimel avada, rääkis Ernst & Youngi maksuekspert Ranno Tingas.

Maksuekspert Ranno Tingas. Foto: Andras Kralla

Probleeme võib tekkida näiteks siis, kui lapse investeerimisportfell on ühe vanema nimel. “Kui peaks juhtuma, et toimub lahutus, mingid suhted lähevad väga sassi, siis on väga keeruline hakata tõestama, et see on nüüd lapse portfell,” rääkis Tingas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus tõi Tingas esile, millise maksueripäraga tuleb arvestada investeerimisportfelli lapsele üleandmisel. Lisaks rääkis ta, mis hetkel tasub maksueelise saamiseks lapse portfell igal aastal tühjaks müüa ning millisel juhul on mõistlik lapsele avada kolmas pensionisammas. Juttu tuli ka lapse vara kuritarvitamise juhtudest.

Samuti rääkis Tingas, kuidas hakkavad valitsuse plaanitud maksumuudatused investeerimistulu maksustamist ja kolmanda samba tulumaksutagastust mõjutama.

Küsis Indrek Mäe.

