Tagasi 21.08.24, 11:39 Liiga kallid uusarendused viivad ostjad järelturule Kuna uute korterite hinnad Tallinnas on kõrged, siis otsivad koduostjad kortereid aina rohkem järelturult, rääkis Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja.

Aastaga on uute korterite hinnad kasvanud Tallinnas 6 protsenti. Foto: Andras Kralla

“Uusarenduste kallim hind on pannud majapidamisi otsima järelturult midagi alternatiivset,” ütles Rõbinskaja Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta lisas, et järelturu aktiivsus on viimastel kvartalitel kasvanud. Eriti magusad on alates 2016. aastast ehitatud korterid, mis on taskukohase hinnaga, kuid siiski uuemapoolsed.

Ökonomist tegi juttu ka korterite hinnatõusust, hinnaalandustest ning rääkis, millises seisus on Tallinna kinnisvaraturg võrreldes Riia ja Vilniuse turuga.

Intervjueeris Kristjan Kurg.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun